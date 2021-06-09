Тренер сборной Украины Шевченко не видит разногласий по форме команды с силуэтом Крыма
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко ответил на вопрос о разногласиях, возникших из-за формы национальной команды.
На футболках изображен силуэт государства, который включает в себя полуостров Крым, входящий в состав России с 2014 года, а также Донецкую и Луганскую Народные республики.
7 июня в пресс-службе УЕФА заявили, что экипировка украинцев на Евро-2020 соответствует всем правилам организации.
«Наверное, вы имеете какую-то неточную информацию, какие могут быть разногласия и вопросы? Эта форма одобрена УЕФА. Не вижу здесь никаких разногласий», — приводит Football.ua слова Шевченко.
Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе с Австрией, Северной Македонией и Голландией.
Дополнительная информация:
https://football.ua/ukraine/453373-shevchenko-forma-byla-odobrena-uefa-kakie-mogut-byt-voprosy.html
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