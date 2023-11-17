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Сборная Албании сыграла вничью с Молдавией и вышла на Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Албании на выезде сыграла вничью с Молдавией в матче 9-го тура группового турнира Евро-2024 — 1:1.

Счет в игре открыл албанский футболист Соколь Чикалеши на 25-й минуте с пенальти. На 87-й минуте защитник молавской сборной Владислав Бабогло сравня счет.

Албания набрала 14 очков и занимает первое место в группе Е. Команда гарантировала себе выход на чемпионат Европы-2024. Албанцам осталось сыграть один матч отбора против Фарерских островов (20 ноября).

На второй строчке в группе Е находится сборная Чехии (11 очков), на третьей — Польша (10 очков). Чехам предстоит сыграть матчи против поляков (17 ноября) и молдаван (20 ноября).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа E
17 нояб, 20:00. Zimbru (Кишинев)
Молдавия
1:1
Албания

Источник: Таблица Евро-2024
Футбол
Сборная Албании по футболу
Сборная Молдавии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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