Финляндия разгромила Северную Ирландию в отборе Евро-2024

Сборная Финляндии с крупным счетом обыграла Северную Ирландию в 9-м туре отборочного турнира Евро-2024 — 4:0.

Голами отличились Йоэль Похьянпало, Даниэль Хоканс, Теему Пукки и Робин Лод.

Финляндия занимает четвертое место в группе Н, набрав 15 очков. 20 ноября команда проведет свой последний матч в отборочном турнире против Сан-Марино.

Северная Ирландия с 6 очками находится на пятой строчке и 20 ноября примет сборную Дании.

За выход на Евро-2024 из группы Н поборются Словения, Дания (по 19 очков) и Казахстан (18).