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Сегодня, 21:53

Финляндия разгромила Северную Ирландию в отборе Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Финляндии с крупным счетом обыграла Северную Ирландию в 9-м туре отборочного турнира Евро-2024 — 4:0.

Голами отличились Йоэль Похьянпало, Даниэль Хоканс, Теему Пукки и Робин Лод.

Финляндия занимает четвертое место в группе Н, набрав 15 очков. 20 ноября команда проведет свой последний матч в отборочном турнире против Сан-Марино.

Северная Ирландия с 6 очками находится на пятой строчке и 20 ноября примет сборную Дании.

За выход на Евро-2024 из группы Н поборются Словения, Дания (по 19 очков) и Казахстан (18).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
17 нояб, 20:00. Olympic Stadium (Хельсинки)
Финляндия
4:0
Северная Ирландия
Источник: Таблица Евро-2024
Сборная Северной Ирландии по футболу
Сборная Финляндии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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