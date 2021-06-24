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Министр спорта Матыцин оценил организацию матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге

15:22
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Министр спорта России Олег Матыцин на пресс-конференции по итогам группового этапа чемпионата Европы оценил организацию турнира в Санкт-Петербурга.

— Спасибо за создание атмосферы единения. Люди соблюдали все требования Роспотребнадзора, антиковидные меры. Здоровья остается главное ценностью. Со стороны правительства были выполнены все гарантии, которые были в заявочной книге. На проведение чемпионата было выделено 2,5 миллиарда рублей. Эти ресурсы позволили более 170 тысячам приобщиться к футбольному празднику, порядка 110 тысяч человек посетили стадион. Рекорд был на матче между Россией и Бельгией — 26 тысяч.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург принял шесть матчей групповой стадии: Бельгия — Россия (3:0), Финляндия — Россия (0:1), Финляндия — Бельгия (0:2), Польша — Словакия (1:2), Швеция — Словакия (1:0) и Швеция — Польша (3:2). Город примет еще одну встречу турнира — четвертьфинальный матч, который состоится 2 июля. В нем сыграют победители игр Франция — Швейцария и Хорватия — Испания.

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