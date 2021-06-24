У Дзюбы наибольший показатель выигранных верховых единоборств на групповом этапе Евро-2020

Капитан сборной России Артем Дзюба стал лидером по числу выигранных верховых единоборств в матчах Евро-2020, сообщает Opta Sports.

По данным источника, 32-летний нападающий на групповом этапе выиграл 25 верховых единоборств, это на пять больше, чем у ближайших преследователей.

Также футболист забил гол с пенальти и отметился результативной передачей.

Сборная России заняла последнее место в своей группе и завершила выступление на Евро-2020.