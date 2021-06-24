У Дзюбы наибольший показатель выигранных верховых единоборств на групповом этапе Евро-2020
14:30
Капитан сборной России Артем Дзюба стал лидером по числу выигранных верховых единоборств в матчах Евро-2020, сообщает Opta Sports.
По данным источника, 32-летний нападающий на групповом этапе выиграл 25 верховых единоборств, это на пять больше, чем у ближайших преследователей.
Также футболист забил гол с пенальти и отметился результативной передачей.
Сборная России заняла последнее место в своей группе и завершила выступление на Евро-2020.
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