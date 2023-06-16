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16 июня, 23:50

Англия разгромила Мальту в матче отборочного турнира Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Англии обыграла Мальту в 3-м туре отборочного турнира Евро-2024 — 4:0.

Голами отметились Трент Александр-Арнолд, Гарри Кейн, Каллум Уилсон и Фердинандо Апап, забивший в свои ворота.

В другом матче группы С Северная Македония проиграла Украине — 2:3.

Англия набрала 9 очков и занимает первое место в группе С, Северная Македония — третья (3 очка). Мальта находится на пятой строчке, не набрав ни одного балла, Украина — четвертая (3).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
16 июн, 21:45. Ta' Qali National Stadium (Та Кали)
Мальта
0:4
Англия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
16 июн, 21:45. Tose Proeski Arena (Скопье)
Македония
2:3
Украина

В группе Н Дания обыграла Северную Ирландию — 1:0, а Казахстан разгромил Сан-Марино (3:0).

В составе казахской национальной команды сыграли три футболиста из РПЛ: Нуралы Алин («Зенит»), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА) и Марат Быстров («Ахмат»).

Дания занимает первое место в группе с 6 очками, Казахстан — третий (6), Северная Ирландия — четвертая (3), Сан-Марино — пятый (0).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
16 июн, 21:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Дания
1:0
Северная Ирландия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
16 июн, 21:45. Ennio Tardini (Парма)
Сан-Марино
0:3
Казахстан
Источник: Таблица Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Дании по футболу
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Македонии по футболу
Сборная Мальты по футболу
Сборная Сан-Марино по футболу
Сборная Северной Ирландии по футболу
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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