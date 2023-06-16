Англия разгромила Мальту в матче отборочного турнира Евро-2024

Сборная Англии обыграла Мальту в 3-м туре отборочного турнира Евро-2024 — 4:0.

Голами отметились Трент Александр-Арнолд, Гарри Кейн, Каллум Уилсон и Фердинандо Апап, забивший в свои ворота.

В другом матче группы С Северная Македония проиграла Украине — 2:3.

Англия набрала 9 очков и занимает первое место в группе С, Северная Македония — третья (3 очка). Мальта находится на пятой строчке, не набрав ни одного балла, Украина — четвертая (3).

В группе Н Дания обыграла Северную Ирландию — 1:0, а Казахстан разгромил Сан-Марино (3:0).

В составе казахской национальной команды сыграли три футболиста из РПЛ: Нуралы Алин («Зенит»), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА) и Марат Быстров («Ахмат»).

Дания занимает первое место в группе с 6 очками, Казахстан — третий (6), Северная Ирландия — четвертая (3), Сан-Марино — пятый (0).