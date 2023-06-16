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16 июня, 23:45

Сборная Армении в большинстве обыграла Уэльс в отборочном турнире Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Армении обыграла Уэльс со счетом 4:2.
Фото Reuters

Сборная Армении обыграла Уэльс в 3-м туре отборочного турнира Евро-2024 — 4:2.

За победителей дубли оформили Лукас Мануэль Селаррайян и Грант-Леон Ранос. За проигравших голами отметились Дэниэл Джеймс и Харри Уилсон.

На 78-й минуте игрок Уэльса Киффер Мур получил красную карточку.

За Армению в этом матче сыграли три футболиста из РПЛ: Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян («Краснодар»), Наир Тикнизян («Локомотив»). Сперцян и Тикнизян записали на свой счет по одной голевой передаче.

В другом матче Турция обыграла Латвию — 3:2.

Армения одержала первую победу в отборочном турнире Евро-2024. Сборная занимает четвертое место в группе D с 3 очками. Уэльс находится на второй строчке (4 очка), Турция — первая (6 очков), Латвия — пятая (0).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
16 июн, 21:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
2:4
Армения
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
16 июн, 21:45. Skonto (Рига)
Латвия
2:3
Турция
Источник: Таблица Евро-2024
Сборная Армении по футболу
Сборная Латвии по футболу
Сборная Турции по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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