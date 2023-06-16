Сборная Армении в большинстве обыграла Уэльс в отборочном турнире Евро-2024

Сборная Армении обыграла Уэльс в 3-м туре отборочного турнира Евро-2024 — 4:2.

За победителей дубли оформили Лукас Мануэль Селаррайян и Грант-Леон Ранос. За проигравших голами отметились Дэниэл Джеймс и Харри Уилсон.

На 78-й минуте игрок Уэльса Киффер Мур получил красную карточку.

За Армению в этом матче сыграли три футболиста из РПЛ: Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян («Краснодар»), Наир Тикнизян («Локомотив»). Сперцян и Тикнизян записали на свой счет по одной голевой передаче.

В другом матче Турция обыграла Латвию — 3:2.

Армения одержала первую победу в отборочном турнире Евро-2024. Сборная занимает четвертое место в группе D с 3 очками. Уэльс находится на второй строчке (4 очка), Турция — первая (6 очков), Латвия — пятая (0).