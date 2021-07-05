Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Малиновский перенесет операцию после Евро-2020

5 июля 2021, 23:59
Теги:

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский перенесет операцию на грыже живота после завершения выступлений на Евро-2020, сообщила его супруга Роксана.

«У нас сложная ситуация с отпуском в этот раз. У Руслана операция, а потом две недели нельзя абсолютно никаких нагрузок. В море тоже плавать нельзя», — написала Роксана Малиновская в stories Instagram.

28-летний футболист пропустил последний матч своей команды на Евро-2020 против Англии (0:4) в 1/4 финала из-за травмы. Ранее сообщалось, что он приехал в сборную с грыжей и планиурет сделать операцию уже после завершения турнира.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Поставили перед фактом, без переговоров». Плотников об уходе из «Магнитки»: драка в самолете, конфликт с Воробьевым, зарплата
Видео: Какую аномалию ожидают в России вслед за жарой
Двух братьев задушили в подполе дома под Иркутском
Движение на трассе Джубга-Сочи перекрыли из-за сошедшего селя
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд