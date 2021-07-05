Малиновский перенесет операцию после Евро-2020

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский перенесет операцию на грыже живота после завершения выступлений на Евро-2020, сообщила его супруга Роксана.

«У нас сложная ситуация с отпуском в этот раз. У Руслана операция, а потом две недели нельзя абсолютно никаких нагрузок. В море тоже плавать нельзя», — написала Роксана Малиновская в stories Instagram.

28-летний футболист пропустил последний матч своей команды на Евро-2020 против Англии (0:4) в 1/4 финала из-за травмы. Ранее сообщалось, что он приехал в сборную с грыжей и планиурет сделать операцию уже после завершения турнира.