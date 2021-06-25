Знаменитый классический пианист и болельщик, народный артист России Денис Мацуев в интервью «СЭ» высказался о нашумевшем приезде в Новогорск Филиппа Киркорова, перепутавшего Магомеда Оздоева с Марио Фернандесом и назвавшего Черчесова Станиславом Соломоновичем. Сам Мацуев, напомним, побывал на базе сборной на следующий день.

— Я лезу на амбразуру и защищаю нашу команду, когда плохо, — говорит Мацуев. — Когда все хорошо, пусть выпячивают себя другие. Может, в этом есть что-то от нашего сибирского характера. Поддерживать, когда трудно, — девиз сибиряков. По крайней мере в моей семье всегда было так.

Есть какая-то мода на все эти хайпы, хейты... Перед турниром невольно тоже оказался в эпицентре событий. Но я, поверьте, в Новогорск езжу не ради хайпа и пиара. Мы просто дружим, и для меня посмотреть, когда приглашают, — это большое удовольствие. Что-то все-таки у нас здесь не в порядке — в том смысле, что мы больше говорим не о футболе.

— Кстати, как вам приезд в Новогорск за день до вас Филиппа Киркорова, на который вы прозрачно намекаете? С Марио Фернандесом, которого на самом деле зовут Магомед, со Станиславом Соломоновичем?

— Это очень смешно. Мне Черчесов сам послал это видео. Посмеялись. Я после этого у Вани Урганта сказал, что по-моему, представители болгарской эстрады не очень знакомы с российским футболом. Для чего это было сделано? Кто придумал — тот знает. Если были какие-то плюсы, то слава богу.

Ну какие могут быть претензии, что он не узнал игроков? Значит, надо их лучше раскручивать, а главное — лучше играть. Думаю, Льва Ивановича Яшина он узнал бы. Или Федю Черенкова. Хотя не знаю. Или, может, Христо Стоичкова с Йорданом Лечковым...

Когда я приехал в Москву, застал и на «Динамо», и в «Лужниках», и на других стадионах этакие толковища, где-то их называли брехаловками — когда простые люди собирались под табло за три часа до матча и разговаривали о футболе, темпераментно обсасывая каждый момент предыдущих игр. От этого был не меньший кайф, чем от самого футбола. А теперь мы говорим о какой-то страшной жути, от которой мне плохо становится. Якобы для пропаганды игры для большого количества людей.

Может, те, кто это придумывает, считают, что это пойдет на пользу. А пользы не получается. Возможно, и сами футболисты виновны в том, что сейчас мы говорим не о самой игре. Мечтаю о возвращении этих пятачков около стадионов, где обсуждали бы не зарплаты и ночные клубы, в которых находились игроки, а голы и пасы. Уверен, что это время придет и романтика восприятия игры вернется.

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