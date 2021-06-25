Мацуев: «Думаю, Черчесов сам уйдет, если не выйдем в Катар»

Знаменитый классический пианист и болельщик, народный артист России Денис Мацуев в интервью «СЭ» высказал мнение о том, что главный тренер сборной Станислав Черчесов после Евро-2020 должен сохранить свой пост.

— Многие в курсе, что мы с Черчесовым дружим, — сказал Мацуев. — Не раз об этом говорил, и это смешно скрывать, — поэтому мое мнение тут, понятно, не может быть до конца объективным. В общей сложности три раза был на базе сборной в Новогорске — дважды на чемпионате мира и один раз теперь. Побывал внутри этого кратера, многое знаю. И понимаю, как переживают игроки и тренерский штаб этот результат. Рассчитывали они совсем на другое.

Мы созванивались с Черчесовым после вылета сборной. Конечно, у него сейчас непростой период. Его сейчас много критикуют, и, как я понимаю, большое число людей ждут казни. Как мы любим делать — отодвинуть все свои проблемы на третий-четвертый план и быть уверенными, что все проблемы решатся за счет волшебного слова «отставка».

Тем не менее я за то, чтобы Черчесов остался. Это будет во благо сборной — хотя бы потому, что уже в начале сентября ключевой отборочный матч ЧМ-2022 с Хорватией. Начинать все тасовать сейчас, притом что команда до тех пор ни разу даже не соберется, — такое ни к чему хорошему не может привести. Да и на кого? Российские кандидаты, о которых говорят, — Семак, Карпин, Слуцкий — работают в клубах. Лучшие иностранцы — тоже, а если кто-то и без работы, то где гарантия, что за такой мизерный срок человек успеет что-то понять об этой команде и найти общий язык с игроками, даже не зная их?

— Называется имя Курбана Бердыева, который не трудоустроен.

— Так можно и Олега Романцева вспомнить, которому желаю крепкого здоровья... Понятно, что Бердыев — замечательный специалист, но у него уже достаточно долгое время нет практики. А главное — он никогда не работал со сборной. Это совершенно другая история, чем каждый день по кирпичику выстраивать клуб, что ему удавалось и в «Рубине», и в «Ростове».

Вообще, не хочу обсуждать кандидатов, потому что, на мой взгляд, самое разумное и неистеричное решение — оставить Черчесова. После проигранных последних матчей в группе все начинают говорить о противоположных вещах — с одной стороны, надо поменять тренера и это все решит, а с другой — что наш детско-юношеский футбол дает плохих игроков и надо менять всю систему. Та же молодежка сейчас хоть и вышла впервые за много лет на Евро, но тоже в решающем матче проиграла тем же датчанам — 0:3...

Понятно, что при таком результате надо найти изгоев в лице главного тренера и игроков, кто-то из которых заслуживает этого больше, а кто-то — вообще не заслуживает. Но для меня как болельщика сборной России и «Спартака» всегда было главным поддержать команду в самое трудное время. Эмоции не уйдут за день-два, однако даже под их властью мы не должны забывать о скором матче с Хорватией и остальными.

Не хочу, чтобы верх взяла оголтелая критика. Мы это проходили уже миллион раз, и без какого-либо эффекта. Нам нужно кровь из носу выходить на чемпионат мира в Катаре, и тем людям, от которых все зависит, надо принять правильное решение. А именно — оставить Черчесова.

— Решать — исполкому РФС. По имеющейся информации, так и планируется.

— Очень надеюсь, что Александр Дюков, с которым я знаком, интеллигентный человек, который переживает за наш футбол, решит именно так. Он не скрывает проблемы и не закрывает глаза на то многое, что в нашем футболе многое не так, — слышал это от него лично. Он произвел на меня глубокое, серьезное впечатление. Это человек, который уже начал всерьез заниматься реформой детского футбола, потому что корни проблем футбола взрослого кроются именно там.

— По моему убеждению, Черчесов должен доработать до конца отборочного цикла ЧМ-2022, то есть до середины ноября. И если не выйдем в Катар — уходить. Если выйдем — оставаться.

— Тут даже вопросов нет. Думаю, он и сам уйдет, если это, не дай бог, не получится. Но сейчас у нас слишком мало времени, чтобы, как выразился Дзюба, не...

— ...обкакаться.

— Да, в отборе к Катару. Очень этого не хочется. А хочется, чтобы мы пошли вперед. Я оптимист и всегда буду поддерживать свою команду. Даже после 0:3 от Уэльса. Даже после 1:4 от Дании. Даже после 0:5 от Сербии. Я помню все матчи сборной и даже кто когда забивал за последние 35 лет.

Конечно, в работе Черчесова есть к чему придраться. Сожалею, что когда нам забивают первый гол, это фактически означает поражение. Ошибки и паника, которые творились в нашей обороне, когда забивались второй и третий гол, — это уму непостижимо. Как мой земляк по Иркутску Рома Зобнин, которого я уважаю и в это сложное время поддерживаю, мог так ошибиться...

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