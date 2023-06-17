Сборная Люксембурга обыграла Лихтенштейн в матче отборочного турнира Евро-2024

Сборная Люксембурга обыграла Лихтенштейн в 3-м туре отборочного турнира Евро-2024 — 2:0.

Гола забили Данел Синани и Жерсон Родригеш.

Люксембург занимает третье место в группе J с 4 очками. Лихтенштейн находится на шестой строчке, не набрав ни одного балла.

В матче группы G сборные Литвы и Болгарии сыграли вничью — 1:1. Литовская команда с 17-й минуты играла в меньшинстве.

Болгария с 1 очком занимает четвертое место в группе G, а Литва — пятое (1 очко).