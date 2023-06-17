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Сборная Люксембурга обыграла Лихтенштейн в матче отборочного турнира Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Люксембурга обыграла Лихтенштейн в 3-м туре отборочного турнира Евро-2024 — 2:0.

Гола забили Данел Синани и Жерсон Родригеш.

Люксембург занимает третье место в группе J с 4 очками. Лихтенштейн находится на шестой строчке, не набрав ни одного балла.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
17 июн, 16:00. Stade de Luxembourg (Люксембург)
Люксембург
2:0
Лихтенштейн

В матче группы G сборные Литвы и Болгарии сыграли вничью — 1:1. Литовская команда с 17-й минуты играла в меньшинстве.

Болгария с 1 очком занимает четвертое место в группе G, а Литва — пятое (1 очко).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
17 июн, 16:00. Dariaus Ir Gireno Stadium (Каунас)
Литва
1:1
Болгария

Источник: Таблица Евро-2024
Сборная Болгарии по футболу
Сборная Литвы по футболу
Сборная Лихтенштейна по футболу
Сборная Люксембурга по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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