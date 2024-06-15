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Модрич — о 22-летней разнице в возрасте с Ямалом: «Чувствую себя очень старым»

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Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал 22-летнюю разницу в возрасте с нападающим национальной команды Испании Ламином Ямалем.

«Разница с Ямалом в 22 года? Когда я слышу подобные вещи, чувствую себя очень старым. Годы не имеют большого значения, главное, что показывается на поле. В этом году Ламин Ямал делал невероятные вещи. Все видят в нем большую опасность. У него огромный потенциал и отличная карьера впереди», — приводит слова Модрича AS.

Встреча между Испанией и Хорватией состоится 15 июня на Олимпийском стадионе в Берлине. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Лука Модрич
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Сборная Испании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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