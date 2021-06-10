Ловрен заявил, что ему нравится статус «темной лошадки» у сборной Хорватии перед Евро-2020

Защитник сборной Хорватии и «Зенита» Деян Ловрен заявил, что ему нравится статус «темной лошадки» у его национальной команды перед Евро-2020.

«Нам нравится, что нашу сборную считают «темной лошадкой», что на нас никто не рассчитывает. Мне кажется, это лучший способ чего-то добиться. Впрочем, все зависит от деталей, как на ЧМ-2018. Многое зависит от атмосферы, от того, что будет после первой и второй игры на турнире. Нужно поймать волну и насладиться приключением со сборной на турнире», — цитирует Sky Sports Ловрена.

31-летний защитник также отметил, что позитивно относится к смене поколений в сборной.

«У нас было много изменений в составе за последние два-три года, но я считаю, что молодое поколение отлично понимает, что без труда ничего не добиться. Наша команда находится в хорошей форме, многие игроки провели хорошие сезоны в своих клубах и выигрывали трофеи», — добавил Ловрен.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Хорватии сыграет в группе D с Англией (13 июня, Лондон), Чехией (18 июня, Глазго) и Шотландией (22 июня, Глазго).