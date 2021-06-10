Гаджи Гаджиев оценил шансы России в матче с Бельгией

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и других клубов РПЛ Гаджи Гаджиев в интервью RT оценил шансы сборной России в стартовом матче чемпионата Европы против команды Бельгии.

— В первом матче групповой стадии чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная России встретится с главным фаворитом квартета B — командой Бельгии. Начинать турнир игрой с такой командой — плюс или минус?

— Не думаю, что это принципиально. Если бы в первом матче сборная России встречалась не с Бельгией, а с Данией, то ей всё равно противостоял бы очень сильный соперник. Безусловно, подопечные Роберто Мартинеса чуть-чуть посильнее, но старт турнира редко получается простым. Возможно, действительно лучше сразу сразиться с лидером.

— Следовательно, предпочтительнее встретиться с соперником, победить которого изначально мало шансов?

— Так нельзя говорить. В любом случае, каждый игрок и тренер настраивают себя на победу. По своему опыту знаю. Пусть ты и играешь с более классной командой, но всё равно хочешь выиграть. Ребята понимают, что у них меньше шансов, но они всё же есть. Нельзя сказать, что сборная России неспособна обыграть Бельгию. Но если вероятность успеха противника равняется условным 67%, то нашего — 33%. Необходимо сыграть на максимуме своих возможностей, тогда всё может получиться.

— На ваш взгляд, сборная России превосходит команду Бельгии хоть в чем-нибудь?

— Нет. Преимуществом может быть разве что фактор домашнего поля.

— В последних двух матчах сборная России проиграла Бельгии с общим счётом 2:7. В преддверии Евро-2020 вы видите предпосылки для того, чтобы подопечные Станислава Черчесова выступили более успешно и сыграли хотя бы вничью?

— Чтобы не уступить, необходимо нейтрализовать атакующих футболистов бельгийцев, а они у них очень хорошие. Если это удастся, то есть возможность даже взять верх. Это может показаться банальным, но у россиян появятся шансы только в том случае, если они сыграют предельно строго в обороне, максимально собранно. А как ещё могут выиграть подопечные Черчесова? Пропустить три, но забить четыре?

Не приходится надеяться, что российские футболисты смогут справиться с бельгийцами за счёт индивидуального мастерства. Необходимо быть хорошо готовыми физически, цепко действовать в обороне и агрессивно — в атаке.

— Многие эксперты сходились во мнении, что единственный шанс сборной России добиться приемлемого результат во встрече с Бельгией — «припарковать автобус» у собственной штрафной. Согласны?

— Нет, лично мне никогда не нравились подобные высказывания. Это несерьёзный разговор. Если соперник заставит тебя сделать это, не даст тебе выходить со своей половины поля, то ничего иного не останется.