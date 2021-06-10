Гаджи Гаджиев оценил шансы России в матче с Бельгией
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и других клубов РПЛ Гаджи Гаджиев в интервью RT оценил шансы сборной России в стартовом матче чемпионата Европы против команды Бельгии.
— В первом матче групповой стадии чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная России встретится с главным фаворитом квартета B — командой Бельгии. Начинать турнир игрой с такой командой — плюс или минус?
— Не думаю, что это принципиально. Если бы в первом матче сборная России встречалась не с Бельгией, а с Данией, то ей всё равно противостоял бы очень сильный соперник. Безусловно, подопечные Роберто Мартинеса чуть-чуть посильнее, но старт турнира редко получается простым. Возможно, действительно лучше сразу сразиться с лидером.
— Следовательно, предпочтительнее встретиться с соперником, победить которого изначально мало шансов?
— Так нельзя говорить. В любом случае, каждый игрок и тренер настраивают себя на победу. По своему опыту знаю. Пусть ты и играешь с более классной командой, но всё равно хочешь выиграть. Ребята понимают, что у них меньше шансов, но они всё же есть. Нельзя сказать, что сборная России неспособна обыграть Бельгию. Но если вероятность успеха противника равняется условным 67%, то нашего — 33%. Необходимо сыграть на максимуме своих возможностей, тогда всё может получиться.
— На ваш взгляд, сборная России превосходит команду Бельгии хоть в чем-нибудь?
— Нет. Преимуществом может быть разве что фактор домашнего поля.
— В последних двух матчах сборная России проиграла Бельгии с общим счётом 2:7. В преддверии Евро-2020 вы видите предпосылки для того, чтобы подопечные Станислава Черчесова выступили более успешно и сыграли хотя бы вничью?
— Чтобы не уступить, необходимо нейтрализовать атакующих футболистов бельгийцев, а они у них очень хорошие. Если это удастся, то есть возможность даже взять верх. Это может показаться банальным, но у россиян появятся шансы только в том случае, если они сыграют предельно строго в обороне, максимально собранно. А как ещё могут выиграть подопечные Черчесова? Пропустить три, но забить четыре?
Не приходится надеяться, что российские футболисты смогут справиться с бельгийцами за счёт индивидуального мастерства. Необходимо быть хорошо готовыми физически, цепко действовать в обороне и агрессивно — в атаке.
— Многие эксперты сходились во мнении, что единственный шанс сборной России добиться приемлемого результат во встрече с Бельгией — «припарковать автобус» у собственной штрафной. Согласны?
— Нет, лично мне никогда не нравились подобные высказывания. Это несерьёзный разговор. Если соперник заставит тебя сделать это, не даст тебе выходить со своей половины поля, то ничего иного не останется.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/article/871414-gadzhiev-rossiya-belgiya-evro
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