Заявка сборной России на Евро остается без изменений: Лунев, Самошников и Евгеньев покидают команду

Вратарь Андрей Лунев, а также защитники Роман Евгеньев и Илья Самошников покинут расположение сборной России сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба национальной команды.

Все три футболиста не попали в окончательную заявку Станислава Черчесова на Евро-2020, но тренировались с командой в рамках подготовки к турниру. Заявка сборной России из 26 футболистов не претерпела изменений. В частности, в ней остается защитник Федор Кудряшов, который продолжает восстановление после травмы.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Лунев, Самошников и Евгеньев — трое из четверых футболистов из расширенного списка, не попавших в финальную заявку сборной России на Евро-2020. Помимо них, на турнир не попал полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, который пропустил сборы национальной команды из-за ангины.

Защитник сборной России Федор Кудряшов занимается по индивидуальной программе после травмы, которую получил на разминке перед товарищеским матчем против Болгарии (1:0). 7 июня жена футболиста сообщила, что игрок пропустит два первых матча национальной команды на чемпионате Европы.

Заявка сборной России на Евро-2020

Вратари: 1. Антон Шунин («Динамо»), 12. Юрий Дюпин («Рубин»), 16. Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: 14. Георгий Джикия («Спартак»), 2. Марио Фернандес, 3. Игорь Дивеев (оба — ЦСКА), 18. Юрий Жирков, 4. Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), 13. Федор Кудряшов («Антальяспор»), 5. Андрей Семенов («Ахмат»).

Полузащитники: 8. Дмитрий Баринов, 19. Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), 26. Максим Мухин (ЦСКА), 17. Александр Головин («Монако»), 21. Даниил Фомин («Динамо»), 11. Роман Зобнин («Спартак»), 20. Алексей Ионов («Краснодар»), 23. Далер Кузяев, 24. Андрей Мостовой, 7. Магомед Оздоев (все трое — «Зенит»), 25. Денис Макаров («Рубин»), 15. Алексей Миранчук («Аталанта»), 6. Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: 22. Артем Дзюба («Зенит»), 10. Антон Заболотный (ЦСКА), 9. Александр Соболев («Спартак»).