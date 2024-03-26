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26 марта, 23:35

Кварацхелия получил травму в матче сборной Грузии с Грецией

Алина Савинова
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Хвича Кварацхелия.
Фото AFP

Вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия травмировался в финальном матче Пути С отборочного турнира Евро-2024 против Греции (0:0, по пен. — 4:2).

23-летний футболист был заменен в дополнительное время. Как отмечает Tutto Napoli, игрок получил повреждение в области паха или левого бедра. Кварацхелии была оказана медицинская помощь, но он не смог продолжить игру, и вместо него на 109-й минуте встречи на поле вышел Георгий Квилитая.

Грузия впервые в истории пробилась в финальную часть Евро-2024, где сыграет в одной группе с Португалией, Чехией и Турцией. Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Кварацхелия выступает за сборную Грузии с 2019 года. Всего он провел 28 матчей за национальную команду своей страны и отметился 15 голами.

Хвича Кварацхелия
Сборная Грузии по футболу
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