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Сегодня, 18:40

Куртуа сообщил «Реалу», что не поедет на чемпионат Европы-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь сборной Бельгии и «Реала» Тибо Куртуа заявил руководству мадридского клуба, что пропустит чемпионат Европы-2024 года, сообщает Radio Marca.

По данным источника, голкипер планирует использовать летний отпуск для продолжения восстановления, чтобы подойти к новому сезону в лучшей форме.

На данный момент 31-летний голкипер восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки левого колена Травму он получил в августе.

Ранее главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско заявил, что считает Куртуа лучшим в мире игроком.

На Евро-2024 Бельгия сыграет в группе Е со Словакия, Румыния и победитель пути B плей-офф (Израиль/Босния/Украина/Исландия).

Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. В матче открытия сборная Германии сыграет с Шотландией в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

Тибо Куртуа
Сборная Бельгии по футболу
ФК Реал
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