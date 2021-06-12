Кристиана Эриксена доставили в госпиталь

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен был срочно доставлен в госпиталь, сообщает BT.

12 июня в Копенгагене проходил матч группового этапа чемпиона Европы между сборными Дании и Финляндии.

В самой концовке первого тайма случился страшный эпизод: полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание и рухнул на газон. Медики выбежали на поле и начали делать футболисту прямой массаж сердца.

Время первого тайма истекло, но игроку «Интера» продолжали оказывать помощь. Футболисты сборной Дании окружили Эриксена и докторов, чтобы происходящее не попадало в трансляцию матча.

Спустя минут 10 активных действий врачей Эриксена, завешенного со всех сторон ширмой, унесли с поля и увезли в больницу. УЕФА заявил, что матч приостановлен.