Кристиана Эриксена доставили в госпиталь
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен был срочно доставлен в госпиталь, сообщает BT.
12 июня в Копенгагене проходил матч группового этапа чемпиона Европы между сборными Дании и Финляндии.
В самой концовке первого тайма случился страшный эпизод: полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание и рухнул на газон. Медики выбежали на поле и начали делать футболисту прямой массаж сердца.
Время первого тайма истекло, но игроку «Интера» продолжали оказывать помощь. Футболисты сборной Дании окружили Эриксена и докторов, чтобы происходящее не попадало в трансляцию матча.
Спустя минут 10 активных действий врачей Эриксена, завешенного со всех сторон ширмой, унесли с поля и увезли в больницу. УЕФА заявил, что матч приостановлен.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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