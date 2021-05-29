Коман считает сборную Франции лучшей в мире

Нападающий сборной Франции Кингсли Коман признался, что считает свою команду лучшей в мире. Французы продолжают подготовку к Евро-2020.

«На бумаге у нас лучшая атака в Европе, в мире. Я начал говорить про атаку, но я думаю, что у нас в целом лучшая команда в мире: будь то атака, защита или вратарь», — цитирует пресс-служба L'Equipe Комана.

Коман с 2015 года выступает за национальную команду. На его счету 29 матчей во всех турнирах, 1 голевая передача и 5 голов.

На Евро-2020 Франция сыграет в группе F с командами Германии, Португалии и Венгрии.