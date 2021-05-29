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Деян Ловрен может пропустить чемпионат Европы из-за травмы

12:16
Деян Ловрен. Фото Instagram
Деян Ловрен. Фото Instagram
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен может пропустить чемпионат Европы, сообщает Newsline.

По информации источника, 31-летний хорват пропустил тренировку национальной сборной 28 мая из-за повреждения. Сообщается, что у него рецидив травмы связок, из-за которой он пропустил 6 последних матчей «Зенита» в чемпионате России.

Как утверждает источник, футболист будет восстанавливаться от травмы от 3 до 6 недель, из-за чего рискует не сыграть на чемпионате Европы.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Хорватия сыграет на турнире в одной группе с Англией, Шотландией и Чехией.

Дополнительная информация:

https://newsline.news/lovren-suddenly-fell-due-to-injury-it-will-almost-certainly-miss-the-euro/

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