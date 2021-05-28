Пресс-служба сборной России показала, как Дзюба отбивает пенальти на сборах в Австрии

Пресс-служба сборной России опубликовала видео с тренировки команды на сборах в Нойштифте (Австрия).

В ролике показано, как команда работает на поле и занимается в тренажерном зале. В видео есть эпизод, в котором нападающий сборной Артем Дзюба отражает пенальти.

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Сборная России тренируется в Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.