Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих признан лучшим игроком матча Евро-2020 против Венгрии (2:2). После игры он получил награду «Звезда матча».

«Он сделал много хороших передач, которые приводили к опасным моментам во втором тайме, когда он уже играл в центре поля. Он не сдавался и верил, что его команда сможет добыть нужный результат», — отметил технический наблюдатель УЕФА Душан Фитцел.

?? Always creative & impressed further when he moved inside in the second half. Joshua Kimmich ? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/8oSZqaFTGt — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

Германия набрала четыре очка и завоевала путевку в плей-офф. Команда заняла второе место в группе. У Венгрии два очка и последняя позиция, команда покидает турнир.