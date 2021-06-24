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Киммих признан лучшим игроком матча Германия — Венгрия

00:37
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Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих признан лучшим игроком матча Евро-2020 против Венгрии (2:2). После игры он получил награду «Звезда матча».

«Он сделал много хороших передач, которые приводили к опасным моментам во втором тайме, когда он уже играл в центре поля. Он не сдавался и верил, что его команда сможет добыть нужный результат», — отметил технический наблюдатель УЕФА Душан Фитцел.

Германия набрала четыре очка и завоевала путевку в плей-офф. Команда заняла второе место в группе. У Венгрии два очка и последняя позиция, команда покидает турнир.

Германия — Венгрия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024475--germany-vs-hungary/

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Евгений Козинов все материалы автора
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