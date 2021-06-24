Карасев останется на Евро-2020. Российский судья провел два матча на хорошем уровне

По данным «СЭ», Сергей Карасев войдет в число арбитров, которые продолжат работу на чемпионате Европы.

Он без ошибок провел матч 3-го тура Германия — Венгрия (2:2), первый тайм которого прошел в очень сложных погодных условиях. А во втором туре московский рефери зафиксировал победу Италии над Швейцарией (3:0).

Та игра Карасеву тоже удалась, а его единственный промах (незамеченную игру рукой Джорджо Кьеллини) исправили видеоассистенты.