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Карасев останется на Евро-2020. Российский судья провел два матча на хорошем уровне

00:36
23 июня. Германия — Венгрия — 2:2. Сергей Карасев. Фото AFP
23 июня. Германия — Венгрия — 2:2. Сергей Карасев. Фото AFP
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По данным «СЭ», Сергей Карасев войдет в число арбитров, которые продолжат работу на чемпионате Европы.

Он без ошибок провел матч 3-го тура Германия — Венгрия (2:2), первый тайм которого прошел в очень сложных погодных условиях. А во втором туре московский рефери зафиксировал победу Италии над Швейцарией (3:0).

Та игра Карасеву тоже удалась, а его единственный промах (незамеченную игру рукой Джорджо Кьеллини) исправили видеоассистенты.

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