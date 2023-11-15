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Сегодня, 16:55

Канчельскис назвал большим шагом возможный выход Казахстана на Евро-2024

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Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» порассуждал о шансах сборной Казахстана выйти на Евро-2024.

«Думаю, что Казахстан обыграет Сан-Марино, по крайней мере, надеюсь на это. Все будут биться, сражаться. Ключевая игра будет со Словенией. Надеюсь на то, что Казахстан выйдет на Евро-2024. Для всего казахского футбола, для развития это будет очень большой шаг вперед», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Сборная Казахстана в рамках отбора Евро-2024 сыграет против Сан-Марино (17 ноября) и Словении (21 ноября).

Казахстан занимает третье место в группе H после 8 туров с 15 очками. Команда отстает на четыре очка от лидирующей Словении и идущей на второй строчке Дании.

Андрей Канчельскис
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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