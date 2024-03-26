Сборные Грузии и Греции встретятся в Тбилиси в финале стыков Пути C чемпионата Европы-2024 по футболу 26 марта, во вторник. Игра на стадионе «Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе» начнется в 20.00 по московскому времени.

Следите за матчем Грузия — Греция с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ». Официально в России игру не покажут. Ключевые события противостояния плей-офф Лиги наций будут доступны в матч-центре «СЭ».

Трансляции матчей стыков Евро-2024 не значатся в программе каналов холдинга «Матч», который с сентября три месяца показывал игры отборочного турнира Евро-2024. Ранее игры цикла можно было смотреть в онлайн-кинотеатре «Окко Спорт». О ситуации с правами вы можете прочитать в нашем материале.

В полуфинале Пути C стыков Евро-2024 Грузия обыграла Люксембург (2:0), а Греция победила Казахстан (5:0). Победитель пары Грузия — Греция сыграет в группе F на чемпионате Европы-2024 в Германии.

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