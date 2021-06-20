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Италия — Уэльс: стартовые составы команд

17:40
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Сборная Италии сыграет с командой Уэльса в третьем туре группового этапа чемпионата Европы. Стали известны стартовые составы команд.

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Толои, Эмерсон, Пессина, Бастони, Верратти, Жоржиньо, Бернардески, Кьеза, Белотти.

Уэльс: Уорд, Робертс, Родон, Ампаду, Гантер, Уильямс, Моеррелл, Аллен, Рэмзи, Джеймс, Бэйл.

Италия — Уэльс

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