Италия — Уэльс: стартовые составы команд
17:40
Сборная Италии сыграет с командой Уэльса в третьем туре группового этапа чемпионата Европы. Стали известны стартовые составы команд.
Италия: Доннарумма, Бонуччи, Толои, Эмерсон, Пессина, Бастони, Верратти, Жоржиньо, Бернардески, Кьеза, Белотти.
Уэльс: Уорд, Робертс, Родон, Ампаду, Гантер, Уильямс, Моеррелл, Аллен, Рэмзи, Джеймс, Бэйл.
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