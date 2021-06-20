Стали известны стартовые составы на матч заключительного турнира группового турнира Евро-2020 Швейцария — Турция.

Швейцария: Соммер, Эльведи, Видмер, Аканджи, Цубер, Фройлер, Г. Джака, Родригес, Сеферович, Шакири, Эмболо.

Турция: Чакыр, Челик, Мюльдюр, Демирал, Сеюнджю, Туфан, Юндер, Чалханоглу, Кахветжи, Айхан, Йылмаз.

Матч Швейцария — Турция пройдет сегодня, 20 июня, и начнется в 19.00 по московскому времени.