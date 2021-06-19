На 55-й минуте матча 2-го тура чемпионата Европы Испания — Польша арбитр Даниэле Орсато допустил серьезную ошибку, не наказав поляков 11-метровым ударом. Судья занимал хорошую позицию, внимательно следил за единоборством Якуба Модера с Жераром Морено, должен был увидеть фол на испанце, но не сделал этого.

На помощь рефери пришел видеоарбитр Массимилиано Иррати. Сравнительно быстро Орсато предложили подойти к монитору и еще раз посмотреть на то, как Модер обошелся с Морено. Судья убедился, что поляк наступил сопернику шипами на голеностоп, и назначил пенальти.

Необходимо отметить, что рефери в матчах Евро по-разному трактуют наступы, нередко пропускают такие фолы или не фиксируют их, а также очень редко, в отличие от российских судей, наказывают подобные нарушения правил предупреждениями.

19 июня. Севилья. Испания — Польша. Фото Первый канал

19 июня. Севилья. Испания — Польша. Фото Первый канал