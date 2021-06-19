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Польский игрок Козловски стал самым молодым футболистом в истории Евро

19 июня 2021, 23:34
Каспер Козловски. Фото Getty Images
Каспер Козловски. Фото Getty Images
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Полузащитник сборной Польши Каспер Козловски вышел на замену во втором тайме матча чемпионата Европы против Испании.

Таким образом, он установил новый рекорд турниров, став самым молодым игроком в истории. На момент матча ему исполнилось 17 лет и 246 дней.

Он побил рекорд, который был установлен также на Евро-2020. Козловски отобрал звание самого молодого игрока у полузащитника сборной Англии Джуда Беллингэма (17 лет и 349 дней).

Козловски дебютировал за национальную команды в мае 2021-го в игре против сборной Андорры.

Самые молодые игроки в истории чемпионатов Европы

Футболист

Сборная

Дата дебюта

Матч

Возраст

Каспер Козловски

Польша

19.06.2021

Испания — 1:1

17 лет 247 дней

Джуд Беллингем

Англия

13.06.2021

Хорватия — 1:0

17 лет 349 дней

Йетро Виллемс

Голландия

09.06.2012

Дания — 0:1

18 лет 71 день

Винченцо Шифо

Бельгия

13.06.1984

Югославия — 2:0

18 лет 115 дней

Валерий Божинов

Болгария

22.06.2004

Италия — 1:2

18 лет 128 дней

Йохан Фонлантен

Швейцария

17.06.2004

Англия — 0:3

18 лет 137 дней

Маркус Рэшфорд

Англия

16.06.2016

Уэльс — 2:1

18 лет 228 дней

Уэйн Руни

Англия

13.06.2004

Франция — 1:2

18 лет 232 дня

Алекс Окслейд-Чемберлен

Англия

11.06.2012

Франция — 1:1

18 лет 300 дней

Ренату Санчеш

Португалия

14.06.2016

Исландия — 1:1

18 лет 300 дней

Испания — Польша

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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