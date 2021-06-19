Польский игрок Козловски стал самым молодым футболистом в истории Евро

Полузащитник сборной Польши Каспер Козловски вышел на замену во втором тайме матча чемпионата Европы против Испании.

Таким образом, он установил новый рекорд турниров, став самым молодым игроком в истории. На момент матча ему исполнилось 17 лет и 246 дней.

Он побил рекорд, который был установлен также на Евро-2020. Козловски отобрал звание самого молодого игрока у полузащитника сборной Англии Джуда Беллингэма (17 лет и 349 дней).

Козловски дебютировал за национальную команды в мае 2021-го в игре против сборной Андорры.

Самые молодые игроки в истории чемпионатов Европы