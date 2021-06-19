Польский игрок Козловски стал самым молодым футболистом в истории Евро
Полузащитник сборной Польши Каспер Козловски вышел на замену во втором тайме матча чемпионата Европы против Испании.
Таким образом, он установил новый рекорд турниров, став самым молодым игроком в истории. На момент матча ему исполнилось 17 лет и 246 дней.
Он побил рекорд, который был установлен также на Евро-2020. Козловски отобрал звание самого молодого игрока у полузащитника сборной Англии Джуда Беллингэма (17 лет и 349 дней).
Козловски дебютировал за национальную команды в мае 2021-го в игре против сборной Андорры.
Самые молодые игроки в истории чемпионатов Европы
|
Футболист
|
Сборная
|
Дата дебюта
|
Матч
|
Возраст
|
Каспер Козловски
|
Польша
|
19.06.2021
|
Испания — 1:1
|
17 лет 247 дней
|
Джуд Беллингем
|
Англия
|
13.06.2021
|
Хорватия — 1:0
|
17 лет 349 дней
|
Йетро Виллемс
|
Голландия
|
09.06.2012
|
Дания — 0:1
|
18 лет 71 день
|
Винченцо Шифо
|
Бельгия
|
13.06.1984
|
Югославия — 2:0
|
18 лет 115 дней
|
Валерий Божинов
|
Болгария
|
22.06.2004
|
Италия — 1:2
|
18 лет 128 дней
|
Йохан Фонлантен
|
Швейцария
|
17.06.2004
|
Англия — 0:3
|
18 лет 137 дней
|
Маркус Рэшфорд
|
Англия
|
16.06.2016
|
Уэльс — 2:1
|
18 лет 228 дней
|
Уэйн Руни
|
Англия
|
13.06.2004
|
Франция — 1:2
|
18 лет 232 дня
|
Алекс Окслейд-Чемберлен
|
Англия
|
11.06.2012
|
Франция — 1:1
|
18 лет 300 дней
|
Ренату Санчеш
|
Португалия
|
14.06.2016
|
Исландия — 1:1
|
18 лет 300 дней
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