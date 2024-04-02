Зоидзе о выходе Грузии на Евро-2024: «Испытываю самые положительные эмоции. Грузинский футбол шел к этому 30 лет»

Бывший игрок сборной Грузии Бесик Зоидзе прокомментировал выход национальной команды в финальную часть чемпионата Европы-2024.

26 марта команда Вилли Саньоля обыграла Грецию (0:0, пенальти — 4:2) в финале стыкового турнира.

«Я думаю, что победа сборной Грузии порадовала всех вокруг. Я испытываю самые положительные эмоции, так как я очень рад за свою страну. Это событие повлияло на социальную сторону Грузии: на экономику, учебу, работу. Команда впервые вышла на чемпионат Европы! Я рад не только победе футболистов, но и тому, что она объединила людей и создала положительный психологический фон в обществе. Сложно говорить о том, что я чувствую, потому что грузинский футбол шел к этому 30 лет. Это дорогого стоит», — цитирует Зоидзе Metaratings.ru.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии попала в группу F вместе с Португалией, Чехией и Турцией.