Хуммельс заявил, что очень хотел вернуться в сборную Германии

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс заявил, что ему очень хотелось вернуться в национальную команду.

«Я поставил себе цель вернуться в сборную, — цитирует футболиста официальный Twitter национальной команды 31 мая. — Я очень хотел добиться этого. Исключительно из-за амбиций, а также потому, что для меня честь играть за Германию.

Думаю, что мы прогрессируем в правильном направлении. Мы сближаемся как команда. У нас сильный дух как на поле, так и за его пределами. Все довольны и готовы к работе. Первые несколько дней были хорошими.

Товарищеские матчи? Прямо сейчас, начиная с матча против Дании, мы хотим играть так, будто Евро уже началось. Мы хотим показать такой же уровень интенсивности и мастерства, как на самом турнире».

Хуммельс попал в заявку сборной Германии на чемпионат Европы. В последний раз 32-летний защитник выходил на поле в составе национальной команды 19 ноября 2018 года, тогда он провел все 90 минут в товарищеском матче с Голландией (2:2).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На турнире сборная Германии сыграет в группе с Венгрией, Португалией и Францией.