Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Игры
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:04

Холанн забил 56 голов за клуб и сборную в этом сезоне. Это лучший результат среди игроков топ-5 лиг

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Норвегии Эрлин Холанн отметился дублем в ворота Кипра (3:1) в матче четвертого тура отборочного турнира Евро-2024.

Для 22-летнего форварда эти голы стали 55-м и 56-м за клуб и сборную в этом сезоне. Норвежец обошел Килиана Мбаппе, в активе которого 54 мяча, и стал самым результативным игроком среди футболистов топ-5 лиг в этом сезоне.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом прошлого года. Нападающий в дебютном сезоне выиграл АПЛ и стал победителем Лиги чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров.

Эрлин Холанн
Футбол
Сборная Норвегии по футболу
ФК Манчестер Сити
1
0
Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев одержал первую победу в сезоне-2023 на траве
На Украине изменили приказ о неучастии в турнирах с россиянами
Ученица автошколы погибла в ДТП во время урока по вождению в Тольятти
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мужчина убил девушку в центре Кызыла
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Роналду в 200-м матче за сборную принес Португалии победу над Исландией

Роналду о 200-м матче за сборную: «Для меня это невероятное достижение. Еще и забить победный гол»
Новости
RSS RSS
Все новости