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Гюндоган удивился требованию сборной Венгрии назначить пенальти в матче с Германией на Евро-2024

Виктория Кравченко
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Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган удивился тому, что главный тренер сборной Венгрии (2:0) после матча 2-го тура группового турнира заявил, что судьи не назначили пенальти в этой встрече.

«Удивляют эти запросы. Я семь лет отыграл в АПЛ, и там за такие «нарушения» поднимают на смех», — цитирует Гюндогана derbyderbyderby.it.

33-летний хавбек забил гол и отдал результативную передачу в прошедшей встрече.

В заключительном матче группового этапа ЧЕ-2024 сборная Германии сыграет со Швейцарией, а Венгрия встретится с Шотландией. Оба противостояния состоятся 23 июня.

Футболист является игроком «Барселоны». Ранее он выступал за «Манчестер Сити».

Илкай Гюндоган
Евро-2024
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Германии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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