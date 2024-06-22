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Сегодня, 17:57

Грузия и Чехия сыграли вничью на Евро-2024

Руслан Минаев
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Матч Грузия — Чехия на Евро-2024.
Фото Reuters

Сборная Грузии сыграла вничью с Чехией в групповом турнире Евро-2024 — 1:1.

Счет в матче открыла команда Вилли Саньоля — на 45+4-й минуте пенальти реализовал Жорж Микаутадзе. Во втором тайме форвард чешской сборной Патрик Шик сравнял счет.

В первом тайме судья Даниэль Зиберт отмени гол сборной Чехии после игры рукой форварда Адама Гложека.

Грузия и Чехия набрали по 1 очку после двух матчей Евро-2024, команды занимают 4-е и 3-е места в группе F, соответственно.

26 июня Грузия сыграет с Португалией, Чехия в этот же день встретится с Турцией.

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Чемпионат Европы. Группа F
22 июн, 16:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Грузия
1:1
Чехия

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Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Чехии по футболу
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