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Голландия одержала победу над Грузией

6 июня 2021, 20:53
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Голландия в товарищеском матче победила Грузию со счетом 3:0. Встреча прошла в Энсхеде.

Нападающий Мемфис Депай реализовал пенальти на 10-й минуте. Также голами отличились нападающий Ваут Вегхорст и полузащитник Райан Гравенберх.

Товарищеские матчи

Голландия — Грузия — 3:0 (1:0)

Голы: Депай, 10 — с пенальти (1:0). Вегхорст, 55 (2:0). Гравенберх, 76 (3:0).

Голландия: Стекеленбург, Блинд (Аке, 46), де Фрай, Вейндал (ван Анхолт, 73), Дюмфрис, Вайналдум (Классен, 67), де Рон, Ф.де Йонг (Гравенберх, 67), Тимбер (Бергхейс, 77), Депай, Вегхорст (Мален, 67).

Грузия: Лория, Кашия, Двали, Какабадзе, Хочолава (Джигаури, 66), Гиорбелидзе, Абурджания (Даушвили, 78), Китейшвили, Гвилия (Квеквескири, 78), Зивзивадзе (Микаутадзе, 65), Лобжанидзе (Давиташвили, 46).

Предупреждения: Какабадзе, 45. Кашия, 79.

Судья: Ламбрехтс (Бельгия).

6 июня. Энсхеде. Стадион «Гролс Весте».

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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