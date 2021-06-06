Голландия одержала победу над Грузией

Голландия в товарищеском матче победила Грузию со счетом 3:0. Встреча прошла в Энсхеде.

Нападающий Мемфис Депай реализовал пенальти на 10-й минуте. Также голами отличились нападающий Ваут Вегхорст и полузащитник Райан Гравенберх.

Товарищеские матчи

Голландия — Грузия — 3:0 (1:0)

Голы: Депай, 10 — с пенальти (1:0). Вегхорст, 55 (2:0). Гравенберх, 76 (3:0).

Голландия: Стекеленбург, Блинд (Аке, 46), де Фрай, Вейндал (ван Анхолт, 73), Дюмфрис, Вайналдум (Классен, 67), де Рон, Ф.де Йонг (Гравенберх, 67), Тимбер (Бергхейс, 77), Депай, Вегхорст (Мален, 67).

Грузия: Лория, Кашия, Двали, Какабадзе, Хочолава (Джигаури, 66), Гиорбелидзе, Абурджания (Даушвили, 78), Китейшвили, Гвилия (Квеквескири, 78), Зивзивадзе (Микаутадзе, 65), Лобжанидзе (Давиташвили, 46).

Предупреждения: Какабадзе, 45. Кашия, 79.

Судья: Ламбрехтс (Бельгия).

6 июня. Энсхеде. Стадион «Гролс Весте».