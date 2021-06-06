Дания обыграла Боснию и Герцеговину в товарищеском матче

Дания одержала победу над Боснией и Герцеговиной в товарищеском матче со счетом 2:0. Игра состоялась в Бреннбю.

Голами отметились нападающие Мартин Брэйтуэйт и Андреас Корнелиус.

На Евро-2020 Дания сыграет в группе со сборными России, Финляндии и Бельгии.

Товарищеские матчи

Дания — Босния и Герцеговина — 2:0 (1:0)

Голы: Брэйтуэйт, 18 (1:0). Корнелиус, 73 (2:0).

Дания: Шмейхель, Кьер (Аннерсен, 46), Бойлесен, Кристенсен, Стрюгер Ларсен, Васс (Корнелиус, 71), Эриксен (Дилэйни, 59), Сков (Мехле, 70), Йенсен, Брэйтуэйт (Поульсен, 46), Дольберг (Винн, 46).

Босния и Герцеговина: Василь (Нукич, 78), Чивич (Ципетич, 61), Хаджикадунич, Ахмедходжич, Саничанин, Газибегович, Хаджиахметович, Данилович (Беширевич, 62), Демирович (Пирич, 78. Превляк, 53. Зилькич, 78).

Предупреждения: Брэйтуэйт, 32. Демирович, 64. Превляк, 70. Зилькич, 88. Корнелиус, 89. Нукич, 90.

Судья: Вильянен (Финляндия).

6 июня. Бреннбю. Стадион «Бреннбю».