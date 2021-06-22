Главный тренер сборной Шотландии надеется, что команда сможет выйти из группы на Евро

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк высказался о матче заключительного группового этапа Евро-2020 против Хорватии.

«У сборной Хорватии много сильных качеств. У хорватов в полузащите два игрока настоящего топ-класса — Ковачич и Модрич, и нам надо с ними как-то справиться. Если сыграть смогут все футболисты, которых мы хотим видеть на поле, и они выступят на восемь баллов из десяти, то надеюсь, что этого будет достаточно для победы и выхода из группы. В матчах против топовых команд нужно, чтобы все одиннадцать игроков сыграли по меньшей мере на восемь из десяти», — приводит слова Кларка официальный сайт УЕФА.

После двух туров шотландцы и хорваты набрали по одному очку. Матч Хорватия — Шотландия состоится 22 июня в Глазго. Начало — в 22:00 по московскому времени.