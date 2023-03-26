Далич о ничьей с Уэльсом: «Пропустить на последних минутах — это шок»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич оценил ничью с Уэльсом (1:1) в матче отборочного турнира Евро-2024. Валлийцы сравняли счет на 90+3-й минуте.

«Пропустить на последних минутах — это шок. Но иногда ты выигрываешь, иногда — нет. У нас был момент, мы могли забить второй гол, но мы этого не сделали. А затем пропустили гол после единственного момента у соперника», — приводит слова Далича сайт УЕФА.

В следующем матче Уэльс 28 марта встретится с Латвией, Хорватия в этот же день сыграет с Турцией.