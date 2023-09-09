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Сегодня, 22:04

Саутгейт: «Большинство атакующих действий Англии было не на том уровне, на который рассчитывали»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал ничью с Украиной (1:1) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Что мне понравилось, так это контроль над игрой, который мы удерживали большую часть матча. Однако большинство наших атакующих действий было не на том уровне, на который мы рассчитывали. Вместе с тем мы набрали важное очко в игре», — приводит слова Саутгейта УЕФА.

Англия с 13 очками занимает первое место в группе С, Украина — вторая (7 очков).

Сборная Англии по футболу
Сборная Украины по футболу
Гарет Саутгейт
Чемпионат Европы по футболу
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