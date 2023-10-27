Гаджиев оценил целесообразность подачи Россией заявки на проведение Евро-2036 или Евро-2040

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев, ныне занимающий должность президента «Динамо» из Махачкалы, прокомментировал инициативу РФС подать заявку на организацию чемпионата Европы по футболу в 2036 или 2040 году.

«Думаю, что это целесообразно. Мировые и европейские чемпионаты пользуются все большей популярностью. За матчами в этих турнирах следят по 3-4 миллиарда людей во всем мире. Эти мероприятия достаточно выгодны и экономически. Заявку на организацию такого турнира нужно подавать заблаговременно, поскольку желающих с каждым разом становится все больше. Если лет 40 назад на проведение таких форумов претендовала всего пара стран, то сейчас их количество заметно выше. А проходят подобные события лишь раз в четыре года. Жить только сегодняшним днем нельзя. Нужно рассматривать и такие возможности. А международная ситуация может коренным образом измениться», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Россия готова подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2036 или 2040 году.

Евро-2028 пройдет в Ирландии и Великобритании, а чемпионат Европы-2032 — в Италии и Турции.

В 2018 году Россия проводила чемпионат мира, а в 2021 году принимала несколько матчей Евро-2020.