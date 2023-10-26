Россия готова подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2036 или 2040 году

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Россия готова подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2036 или 2040 году.

Исполком УЕФА признал заявку РФС на проведение Евро в 2028 или 2032 году неподходящей. Митрофанов заявил, что России отказали из-за нынешней мировой ситуации, но отметил, что наша страна в любой момент готова принять крупное соревнование.

«Раз заявки у нас не принимают, что мы можем еще делать? Тем не менее есть чемпионаты Европы 2036 и 2040 годов. Россия вполне в состоянии провести эти турниры и готова подать заявку в любой момент», — приводит matchtv.ru слова Митрофанова.

Евро-2028 пройдет в Ирландии и Великобритании, а чемпионат Европы-2032 — в Италии и Турции.

В 2018 году Россия проводила чемпионат мира, а в 2021 году принимала несколько матчей Евро-2020.