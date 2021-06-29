Французы поддерживают Мбаппе после вылета сборной Франции с Евро

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе извинился за свой промах в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швейцарии. Мбаппе не реализовал решающий пенальти в серии одиннадцатиметровых (3:3, 4-5).

Болельщики в комментариях в социальных сетях поддержали 22-летнего француза.

Raf: «Не слушай оскорбления, дерьмо случается, и в следующем году ты вернешься лучше, чем когда-либо».

EiF: «Просто нужно игнорировать всех идиотов, которые никогда не играли в футбол. В твоей карьере будут тяжелые времена. Продолжай развивать свою историю в этом виде спорта. Мужества тебе, Кильян!»

AB: «Мы можем оскорблять вас, критиковать вас, но вторая звезда на майке почти благодаря тебе. Люди забывают, что ты делал раньше. Больших сил тебе. Надеюсь, ты вернешься сильнее».

MANE AKER: «Для нас это ужасно, не представляю, каково для вас... Мы проиграли матч не из-за вас, а из-за того, что пропустили 2 мяча за 10 минут. Ты вернешься более сильным».

Также были иронические комментарии.

Rutto: «Пенальти. Добивание мяча в сетку. Призрак. Нырки. Давным-давно все четверо жили в гармонии. Затем все изменилось, когда швейцарцы пошли в атаку. Только Мбаппе, владыка всех четырех стихий, мог остановить их, но когда его страна нуждалась в нем больше всего, он исчез».

Кроме того, многие фанаты призвали форварда перейти в «Реал» в летнее трансферное окно.

AdriRM33: «Килиан, здесь, в «Реале», мы будем приветствовать вас как еще одного человека и никогда не перестанем поддерживать вас. Приезжайте в НАСТОЯЩИЙ МАДРИД».

Trunks: «Приезжайте в Мадрид, чтобы творить историю».

Франция и Швейцари в основное время забили по три мяча. В дополнительное время голов проведено не было, а в серии пенальти точнее оказались швейцарцы. Соперником Швейцарии по 1/4 финала будет Испания (2 июля, Санкт-Петербург).