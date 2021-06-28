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Сантуш: «Роналду бился и был настоящим капитаном, отдал все силы»

07:34
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал игру капитана команды Криштиану Роналду после вылета от Бельгии (0:1) в 1/8 финала Евро-2020.

«Роналду забил 5 голов на этом Евро. В этом матче мы нанесли 26 ударов. Криштиану бился и был настоящим капитаном, отдал все силы», — передает слова Сантуша пресс-служба УЕФА.

Отметим, Роналду является рекордсменом Евро по количеству пробитых штрафных. Португалия в 1/8 финала Евро-2020 уступила Бельгии (0:1) и покинула турнир.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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