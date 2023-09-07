Франция сыграет с Ирландией в отборочном матча Евро-2024 7 сентября

Сборная Франции сыграет с командой Ирландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе B 7 сентября, в четверг. Матч пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию отборочных матчей Евро-2024 в перекличке.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — 21.35 мск. О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024-го в Германии.

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