Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 18:59

Сборная Казахстана проиграла Финляндии в матче отбора Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Оливер Антман (слева) и Нуралы Алип (справа).
Фото Reuters

Сборная Казахстана не смогла обыграть Финляндию в матче отборочного турнира Евро-2024 — 0:1. Матч прошел на стадионе «Астана Арена».

Единственный гол забил финский полузащитник Оливер Антман на 78-й минуте.

Финляндия с 12 очками занимает первое место в группе Н. Казахстан находится на второй строчке (9 очков). 10 сентября финны встретятся со сборной Дании, а казахи сыграют против Северной Ирландии.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
07 сент, 17:00. Astana Arena (Астана)
Казахстан
0:1
Финляндия

Источник: Таблица Евро-2024
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Финляндии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
3
2
Читайте также
Неймар заявил, что они с Месси пережили ад в «ПСЖ»
Криштиану Роналду назвал себя величайшим бомбардиром всех времен
Тренер погибших в ДТП велосипедисток не имел разрешения на тренировку
Власти Волгоградской области сообщили о сбитом беспилотнике
Семилетняя девочка после купания в Сочи впала в кому и умерла
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент Казахстана Токаев посетит матч сборной против Северной Ирландии

Евро-2024: Казахстан проиграл Финляндии, Франция — Ирландия и другие матчи отбора 7 сентября
Новости
RSS RSS
Все новости