Сборная Казахстана проиграла Финляндии в матче отбора Евро-2024

Сборная Казахстана не смогла обыграть Финляндию в матче отборочного турнира Евро-2024 — 0:1. Матч прошел на стадионе «Астана Арена».

Единственный гол забил финский полузащитник Оливер Антман на 78-й минуте.

Финляндия с 12 очками занимает первое место в группе Н. Казахстан находится на второй строчке (9 очков). 10 сентября финны встретятся со сборной Дании, а казахи сыграют против Северной Ирландии.