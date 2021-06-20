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Лаудруп заявил, что Дания обыграет Россию и дойдет до четвертьфинала Евро-2020

12:56
Микаэль Лаудруп. Фото AFP
Микаэль Лаудруп. Фото AFP
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Бывший футболист сборной Дании и экс-главный тренер «Спартака» Микаэль Лаудруп поделился ожиданиями от матча датчан против России на Евро-2020.

«При всем уважении, я не представляю, что должно случиться, чтобы Финляндия обыграла Бельгию, даже если бельгийцы поменяют половину состава. Это означает, что нам нужно просто выиграть у России. Если мы побеждаем россиян, то поднимаемся на второе место. Я не сомневаюсь, что так и будет. Я бы даже сказал, что мы выиграем и в 1/8 финала, потому что там мы, скорее всего, встретимся с Уэльсом. Уэльс мы тоже победим», — приводит BT слова Лаудрупа.

Матч Россия — Дания состоится завтра, 21 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск). После двух туров Евро-2020 сборная России занимает второе место с 3 очками, датчане идут на последней, 4-й строчке, не набрав ни одного очка. Для выхода в плей-офф турнира Дании нужна победа над сборной России.

Дополнительная информация:

https://www.bt.dk/em/michael-laudrup-med-vild-forudsigelse-danmark-naar-langt

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи