Лаудруп заявил, что Дания обыграет Россию и дойдет до четвертьфинала Евро-2020

Бывший футболист сборной Дании и экс-главный тренер «Спартака» Микаэль Лаудруп поделился ожиданиями от матча датчан против России на Евро-2020.

«При всем уважении, я не представляю, что должно случиться, чтобы Финляндия обыграла Бельгию, даже если бельгийцы поменяют половину состава. Это означает, что нам нужно просто выиграть у России. Если мы побеждаем россиян, то поднимаемся на второе место. Я не сомневаюсь, что так и будет. Я бы даже сказал, что мы выиграем и в 1/8 финала, потому что там мы, скорее всего, встретимся с Уэльсом. Уэльс мы тоже победим», — приводит BT слова Лаудрупа.

Матч Россия — Дания состоится завтра, 21 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск). После двух туров Евро-2020 сборная России занимает второе место с 3 очками, датчане идут на последней, 4-й строчке, не набрав ни одного очка. Для выхода в плей-офф турнира Дании нужна победа над сборной России.