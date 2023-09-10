Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 21:00

Гол Хейбьерга принес сборной Дании победу над Финляндией в отборе Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Финляндия — Дания.
Фото AFP

Сборная Дании на выезде обыграла Финляндию в 6-м туре отборочного турнира Евро-2024 — 1:0.

На 86-й минуте победу датчанам принес гол Пьера-Эмиля Хейбьерга.

Сборная Дании после шести матчей с 13 очками лидирует в группе H. Финляндия с 12 баллами занимает второе место.

В следующем туре сборная Дании на своем поле примет Казахстан, а Финляндии в гостях встретится со Словенией. Обе игры пройдут 14 октября.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
10 сент, 19:00. Olympic Stadium (Хельсинки)
Финляндия
0:1
Дания

Сборная Молдавии в гостях обыграла Фарерские острова в матче группы E. Единственный гол на 53-й минуте забил Вадим Рацэ.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа E
10 сент, 19:00. Torsvollur (Торсхавн)
Фарерские острова
0:1
Молдавия

В группе G Черногория дома обыграла Болгарию — 2:1. На гол Стефана Савича (45-я минута) ответил Преслав Боруков (79-я).

Хозяева играли в меньшинстве с 59-й минуты — две желтые карточки получил защитник «Рубина» Игор Вуячич. На 61-й минуте Кирилл Десподов не реализовал пенальти в ворота черногорцев.

Победу Черногории принес гол Стевена Йоветича на 90+6-й минуте.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
10 сент, 19:00. Gradski (Подгорица)
Черногория
2:1
Болгария

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
Футбол
Сборная Дании по футболу
Сборная Финляндии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Медведев сыграет с Джоковичем в финале US Open-2023 10 сентября
Суровые испытания Мичкова. В Америке требуют, чтобы главный талант России играл в основе СКА
Умер советский и российский актер Андрей Шаронов
В Запорожской области рассказали о ржавеющих на полях сражений танках Challenger 2
В Совбезе России раскрыли план Украины и Запада по взрыву грязной бомбы
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ирландия — Нидерланды: смотреть трансляцию матча отбора Евро-2024
Новости
RSS RSS
Все новости