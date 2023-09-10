Гол Хейбьерга принес сборной Дании победу над Финляндией в отборе Евро-2024

Сборная Дании на выезде обыграла Финляндию в 6-м туре отборочного турнира Евро-2024 — 1:0.

На 86-й минуте победу датчанам принес гол Пьера-Эмиля Хейбьерга.

Сборная Дании после шести матчей с 13 очками лидирует в группе H. Финляндия с 12 баллами занимает второе место.

В следующем туре сборная Дании на своем поле примет Казахстан, а Финляндии в гостях встретится со Словенией. Обе игры пройдут 14 октября.

Сборная Молдавии в гостях обыграла Фарерские острова в матче группы E. Единственный гол на 53-й минуте забил Вадим Рацэ.

В группе G Черногория дома обыграла Болгарию — 2:1. На гол Стефана Савича (45-я минута) ответил Преслав Боруков (79-я).

Хозяева играли в меньшинстве с 59-й минуты — две желтые карточки получил защитник «Рубина» Игор Вуячич. На 61-й минуте Кирилл Десподов не реализовал пенальти в ворота черногорцев.

Победу Черногории принес гол Стевена Йоветича на 90+6-й минуте.