Нападающий Швеции Куайзон рассказал о подготовке команды к матчу с Польшей на Евро

Нападающий сборной Швеции Робин Куайзон рассказал о подготовке к матчу группового этапа Евро-2020 против Польши.

«За три дня до игры я начинаю представлять, как забиваю голы и успешно действую в игре. Это дает мне хорошие ощущения. Так же я настраивался и на матч со Словакией.

Для меня важно делать что-то для молодежи. Неважно, из моего района они или откуда-то еще, всем добро пожаловать! Мы просто пытаемся создать хорошую атмосферу и весело провести время вместе, чтобы показать детям, что в мире есть много интересного.

Левандовски фантастический футболист. Он потрясающе играет в штрафной и всегда забивает, много-много голов», — приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Швеция лидирует в группе Е. В ее активе четыре очка. Поляки занимают последнее место с одним очком

Матч Швеция — Польша состоится 23 июня. Начало — 19:00 по московскому времени.