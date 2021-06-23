Нападающий Швеции Куайзон рассказал о подготовке команды к матчу с Польшей на Евро
Нападающий сборной Швеции Робин Куайзон рассказал о подготовке к матчу группового этапа Евро-2020 против Польши.
«За три дня до игры я начинаю представлять, как забиваю голы и успешно действую в игре. Это дает мне хорошие ощущения. Так же я настраивался и на матч со Словакией.
Для меня важно делать что-то для молодежи. Неважно, из моего района они или откуда-то еще, всем добро пожаловать! Мы просто пытаемся создать хорошую атмосферу и весело провести время вместе, чтобы показать детям, что в мире есть много интересного.
Левандовски фантастический футболист. Он потрясающе играет в штрафной и всегда забивает, много-много голов», — приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.
Швеция лидирует в группе Е. В ее активе четыре очка. Поляки занимают последнее место с одним очком
Матч Швеция — Польша состоится 23 июня. Начало — 19:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024474--sweden-vs-poland/prematch/preview/
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