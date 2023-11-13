Евро 2024: расписание матчей отбора в группе Сербии и Венгрии в ноябре 2023

Опубликовано расписание матчей отбора в группе G в ноябре

В группе G состоятся четыре матча отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в ноябре. «СЭ» публикует расписание матчей квалификации группы G, время начала — московское.

Расписание матчей отбора в группе G:

16 ноября 2023. 22.45. Болгария — Венгрия

16 ноября 2023. 22.45. Черногория — Литва

19 ноября 2023. 17.00. Венгрия — Черногория

19 ноября 2023. 17.00. Сербия — Болгария

Отборочные матчи чемпионата Европы по футболу-2024 пройдут до 26 марта следующего года. Финальная стадия турнира состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

В прямом эфире игры отбора чемпионата Европы будут также доступны на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч Футбол 1», «Матч Футбол 2» и «Матч Футбол 3».

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