Италия уже в плей-офф, Уэльс может выйти на Россию: что решается в группе A в последнем туре Евро

В группе А в 3-м туре чемпионата Европы в воскресенье, 20 июня, пройдут матчи Швейцария — Турция и Италия — Уэльс. Обе игры начнутся в 19.00 (время московское).

Положение в группе А после двух туров выглядит так:

Италия — 6 очков, разность мячей — 6-0

Уэльс — 4, 3-1

Швейцария — 1, 1-4

Турция — 0, 0-5

1. Италия уже обеспечила себе выход в плей-офф. Первое место она может потерять, только если проиграет Уэльсу.

2. Уэльсу достаточно ничьи, чтобы обеспечить себе второе место. Он с большой вероятностью останется вторым и в случае поражения: швейцарцам, чтобы обойти валлийцев, надо превзойти их по разности мячей или по числу голов при одинаковой разности. При этом отыграть надо отставание в пять голов.

3. Швейцарии, чтобы стать третьей, достаточно ничьи в матче с Турцией. Турков устроит только победа — но выше третьей позиции они не поднимутся.

4. С 4 очками третья команда из этой группы (Уэльс или Швейцария) наверняка попадет в топ-4 третьих мест и выйдет в плей-офф. С 3 (так может быть с Турцией) — шансы невелики, учитывая пока что ужасную разность (минус 5). С 2 (так может быть с Швейцарией) попасть в плей-офф будет практически нереально.

Победитель группы — видимо, Италия — встретится со второй сборной из квартета С. На данный момент наибольшие шансы на эту позицию у Украины, также шансы есть у Австрии.

Вторая команда — видимо, Уэльс — встретится со второй сборной из группы В. И наибольшие шансы на это место у России и Дании.